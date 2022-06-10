Safranbolu’da Kolpa ve Eypio rüzgarı esti

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kolpa ve ünlü rapçi Eypio hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 23. kez düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolayısıyla Kolpa olarak bilinen Barış Yurtçu ve Eypio olarak bilinen Abdürrahim Akça Safranbolu’da sahne aldı. Misakı Milli Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kolpa ve Eypio açık hava konserleriyle hayranlarını coşturdu. Birbirinden güzel parçaları hayranlarıyla birlikte söyleyen sanatçılar Safranbolu’ya unutulmaz bir gece yaşattılar. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de gençlerin coşkusuna ortak olarak onlarla birlikte şarkılar söyledi.

Başkan Köse, iki sanatçıya Safranbolu’ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.