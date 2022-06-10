Liseli öğrencilerin ürettiği oturma bankları köy muhtarlarına teslim edildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin belirlediği köyler için üretilen oturma bankları köy muhtarlarına teslim edildi.

Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Köylerimizi Güzelleştiriyor’ işbirliği protokolü dolayısıyla Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri oturma bankları üretti. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen 17 adet oturma bankının teslimi için tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Yasin Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, Orman İşletme Müdürü Umut Yılmaz, KÖYDES Müdürü Fahri Kara, Muhtarlar Derneği Başkanı Ergün Akman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Erdem, öğretmen ve öğrencilere verdikleri emekleri dolayısıyla teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Köylerimizi Güzelleştiriyor’ protokolünün amacının işgücü piyasasının gereksinim duyduğu vasıflı elamanları yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ‘Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ felsefesini ve 2023 hedeflerini gerçekleştirmek olduğunu belirterek, öğrencilerin mesleki yeterliliğini artırarak, nitelikli insan gücünün oluşturulması ve işgücü piyasasında ara eleman değil ‘aranan eleman’ olmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından banklar köy muhtarlarına teslim edildi.

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