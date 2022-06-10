Karabük'te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi'ne yükselme maçları başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselme müsabakaları Karabük'te başladı.
Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Ligi'nden 7 takımın katıldığı müsabakalar, Yozgat İşitme Engelliler Spor KulübüÇerkezköy Sessizler Spor Kulübü maçıyla başladı.
Karşılaşmayı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, kulüp yöneticileri ve sporseverler karşılaşmayı takip etti.
Oynanacak maçların ardından 2 takım İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselme sevinci yaşayacak. Müsabakalar 12 Haziran'da sona erecek.
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