Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin üçüncü gününde Fatma Turgut sahne aldı. Misakı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ünlü şarkıcı Turgut'a Safranbolu'yu temsilen maket ev, lokum ve çiçek takdim etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.