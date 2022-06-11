Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanlık arazide izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçeye bağlı Hisar Köyü Dikmentepe mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen Y.Ö. (49), S.A.(44), İ.B. (53) ve D.D. (53) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Ekipler kazı yapılan alanda jeneratör, hilti, kazma, kürek, balta, 2 adet manivela, 3 adet demir kazık ve 20 metre bakır kablo ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.