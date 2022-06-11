128 yıllık tarihi eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde Saide evine "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen festival bünyesinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde ‘Hacımemişler" olarak bilinen 128 yıllık eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" verilirken, plaket çakma töreni düzenlendi. Törene Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Başay ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Festival bünyesinde en iyi restore edilen ve korunan evlere plaket çakma törenlerinin geleneksel hale geldiğini belirtti.

Restore edilen evlerin yanı sıra en önemli olanın uzun süre korunarak geleceğe aktarılan evler olduğunu ifade eden Köse, “Çünkü restore edilirken o evlerin ruhunda, kimliğinde bir takım da olsa değişiklikler mutlaka oluyordur. Korunan evler onların yanında çok ayrı. Onlarca, yüzlerce yılın anılarını taşıyorlar. Eski yaşanmışlıkları o evlere girdiğinizde hissediyorsunuz. Koruyarak bu evlerin geleceklere aktarılmasını sağlayan ev sahiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Köse, Kaymakam Türköz ile birlikte ‘En iyi restore edilen ev' plaketini tarihi evin duvarına çaktı.

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