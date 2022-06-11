Yasin ALDEMİR/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, SafranboluEflani yolu Örencik Köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Terzi idaresindeki 07 EJF 02 plakalı otomobil, Eflani istikametine dönüş yapmak istediği sırada karşıdan gelen Mustafa Kul kontrolündeki 37 LM 147 plakalı TIR´la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Terzi ile eşi Feride Terzi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan çift, ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2022-06-11 18:15:10
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