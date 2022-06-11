Altın Safran Belgesel Film Festivali´nde ödüller sahiplerini buldu 



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),(DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, yönetmen Aslı Akdağ´ın 'Bekleyiş' adlı belgesel filmi 'Uzun Metraj' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Leyla Dizdar Kültür Merkezi´nde düzenlendi. Törende, Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülünü `Bekleyiş´ ile yönetmen Aslı Akdağ aldı. Bu kategoride Jüri Özel Ödülü ise `Mamody, The Last Baobab Digger´ ile yönetmen Cyrille Cornu´na verildi. Uzun Metraj Mansiyon Ödülü de `Acılı ve Tatlı´ ile yönetmen Didem Şahin´e gitti.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü´ne, `Direniş Sahra´ ile Sıdal Ergüder layık görüldü. Aynı kategoride Jüri Özel Ödülü, `Kelebek Adam´ ile Enis Manas´a verildi.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, FİYAB Jüri Özel Ödülü `Heyamola´ filmiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç´a, Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü, `Göbeklitepe Sakinleri´ ile yönetmen Sedat Benek´e verildi. Bu alanda yönetmen Neslihan Semerci´nin `Müzikli Bir Göç Masalı´ filmi ise övgüye değer görüldü.

Özel ödüller kategorisinde de Festival Komitesi Özel Ödülü, `Leyla Hanım´ filmi ile İlke İşisağ, Safranbolu Emek Ödülü, Araştırmacı-Yazar Aytekin Aytekin´e, Belgesel Sinema Emek Ödülü ise Hasan Özgen´e gitti.

Dereceye girenlere ödülleri, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yönetmen Reha Arın ile protokol üyeleri tarafından verildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2022-06-11 22:45:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.