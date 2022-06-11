Altın Safran Belgesel Film Festivali´nde ödüller sahiplerini buldu 

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),(DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, yönetmen Aslı Akdağ´ın 'Bekleyiş' adlı belgesel filmi 'Uzun Metraj' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Leyla Dizdar Kültür Merkezi´nde düzenlendi. Törende, Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülünü `Bekleyiş´ ile yönetmen Aslı Akdağ aldı. Bu kategoride Jüri Özel Ödülü ise `Mamody, The Last Baobab Digger´ ile yönetmen Cyrille Cornu´na verildi. Uzun Metraj Mansiyon Ödülü de `Acılı ve Tatlı´ ile yönetmen Didem Şahin´e gitti.
Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü´ne, `Direniş Sahra´ ile Sıdal Ergüder layık görüldü. Aynı kategoride Jüri Özel Ödülü, `Kelebek Adam´ ile Enis Manas´a verildi.
Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, FİYAB Jüri Özel Ödülü `Heyamola´ filmiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç´a, Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü, `Göbeklitepe Sakinleri´ ile yönetmen Sedat Benek´e verildi. Bu alanda yönetmen Neslihan Semerci´nin `Müzikli Bir Göç Masalı´ filmi ise övgüye değer görüldü.
Özel ödüller kategorisinde de Festival Komitesi Özel Ödülü, `Leyla Hanım´ filmi ile İlke İşisağ, Safranbolu Emek Ödülü, Araştırmacı-Yazar Aytekin Aytekin´e, Belgesel Sinema Emek Ödülü ise Hasan Özgen´e gitti.
Dereceye girenlere ödülleri, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yönetmen Reha Arın ile protokol üyeleri tarafından verildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2022-06-11 22:45:31
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