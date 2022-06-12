Feci iddia! 'Şaka' olsun diye suya atılınca boğuldu

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü’nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı.

Kapaklı Köyü Muhtarı Süleyman Altınöz, beslediği ördeğin yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin farklı olduğunu gören Altınöz, şaşkınlık yaşadı. Bowling labutuna benzeyen yumurtayla karşılaştığını aktaran muhtar Altınöz, hatıra olarak saklamak için koruma altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.