Hafif ticari araç tünelde duvara çarpıp ters döndü: 3'ü çocuk 5 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın tünelde duvara çarpıp ters dönmesi nedeniyle 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Karabük karayolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. Şaban Atalay (48) idaresindeki 34 EN 8818 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle duvara çarpıp ters döndü. Kazada araçta sürücü ile birlikte bulunan Gülden (42), Melinay (15), Mevagül (17) ve Muhammet Ömer Atalay (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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