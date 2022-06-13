Bariyerleri kırıp refüje giren tırdaki yola savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bariyerleri kırıp refüje giren tırdaki yola savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü

İHA

Bariyerleri kırıp refüje giren tırdaki yola savrulan demirlerin çarptığı araçtakiler ölümden döndü

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü tır, bariyerleri kırarak refüje girdi. Kazada demirlerin yola savrulması sonucu içerisinde bebeğin de bulunduğu hafif ticari araçtakiler ölümden döndü.
Kaza, KarabükEskipazar karayolu Keman Oyman Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Ferhat Y. idaresindeki 34 TZ 8913 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak refüje girdi. Sürücüsünün araçta sıkıştığı kazada yola savrulan tır dorsesindeki demirler İstanbul’dan Sinop’a gitmekte olan Recep Kayıkçı idaresindeki 34 EPP 786 plakalı hafif ticari araca çarptı. İçerisinde bebeğinde bulunduğu araçtaki yolcular saniyelerle ölümden kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılırken, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tırın refüje girdikten sonra demirlerin yola savrulduğunu belirten Recep Kayıkçı, savrulan demirin aracına çarptığını ve kazadan kıl payı kurtulduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç tünelde duvara çarpıp ters döndü: 3'ü çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç tünelde duvara çarpıp ters döndü: ...
Karabük'te şimşekler görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Karabük'te şimşekler görsel şölen sundu
Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı
YEREL HABERLER Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini ...
İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı
YEREL HABERLER İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun ...
Hastanede darp olayına karışan kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Hastanede darp olayına karışan kamu görevlisi ...
Karabük’te fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Karabük’te fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Altın Safran Belgesel Film Festivali´nde ödüller sahiplerini buldu 
YEREL HABERLER Altın Safran Belgesel Film Festivali´nde ödüller ...
Yaşam öyküsünü anlattığı “Bekleyiş” en iyi belgesel film ödülü aldı Safranbolu’da belgeselin ‘en iyileri’ belli oldu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Yaşam öyküsünü anlattığı “Bekleyiş” en iyi belgesel ...
Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil TIR'la çarpıştı: 2 yaralı 
128 yıllık tarihi eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" plaketi çakıldı
YEREL HABERLER 128 yıllık tarihi eve "En İyi Korunan Ev Ödülü" ...
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
KBÜ’ye YÖKAK’tan Ödül
YEREL HABERLER KBÜ’ye YÖKAK’tan Ödül
Kazakistan Zhetysu Üniversitesi KBÜ ziyareti
YEREL HABERLER Kazakistan Zhetysu Üniversitesi KBÜ ziyareti
Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde
YEREL HABERLER Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal ...
Yılın en iyi STK’sı TÜMBİKON seçildi
YEREL HABERLER Yılın en iyi STK’sı TÜMBİKON seçildi
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk ...
Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Fatma Turgut Safranbolu'da sahne aldı
‘Yöresel yemeğin yeniden yorumlanması’ etkinliğinde lezzet şovu
YEREL HABERLER ‘Yöresel yemeğin yeniden yorumlanması’ etkinliğinde ...
Müfit Can Saçıntı Safranbolu halkı ile söyleşide buluştu
YEREL HABERLER Müfit Can Saçıntı Safranbolu halkı ile söyleşide ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.