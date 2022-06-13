Ormanlık alanda gezinen karaca cep telefonu ile görüntülendi

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Karabük'te ormanlık alanda gezinen bir karaca vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kapullu Mahallesi Küpler bölgesindeki ormanlık alanda araçla gezinen vatandaşlar ağaçların arasında karacayı fark etti. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, karaca bir süre sonra gözden kayboldu.

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