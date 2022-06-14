Rektör Polat Almanya’da KBÜ’yü anlattı

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarına katıldı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarının dördüncüsü Almanya’nın Köln şehrinde organize edildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan Karabük Üniversitesi tanıtım standına gelen aday öğrenci ve misafirlere Karabük Üniversitesindeki akademik eğitim olanaklarını ve başarılarını anlatırken, üniversitenin uluslararası çalışmaları ve başarılarından da bahsetti.

KBÜ standına ziyaretlerde bulunan, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Rektör Polat’tan KBÜ hakkında çeşitli bilgiler aldı.

Program sonunda Köln Başkonsolosluğuna ziyarette bulunan Rektör Polat, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya’ ya KBÜ Plaketi takdim etti.

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