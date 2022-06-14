Vali Gürel jandarma teşkilatının kuruluşunu kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel jandarma teşkilatının 183.kuruluş yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Vali Gürel mesajında, “Gece gündüz demeden vatan, millet ve ülkemiz için çalışan şanlı jandarma kuvvetlerimizin 183. yılını kutluyor; bu uğurda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve görevi başındaki tüm jandarma personelimize de hayırlı görevler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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