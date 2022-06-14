Akbaş, "Meslek liselerimizde büyük bir değişime ve dönüşüme başladık"

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, üretim çeşitliğini ve kapasitesini artıracak olan CNC Fiber Lazer Kesim Makinesi ile CNC Ahşap Kesme ve Kazıma Makinesi hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Nural Kuyrukcu ile birlikte ziyaret ettiği Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Akbaş, daha sonra ‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor’ isimli proje bünyesinde okula kurulan CNC Fiber Lazer Kesim Makinesi ile CNC Ahşap Kesme ve Kazıma Makinesini inceleyerek, idarecilerden bilgi aldı.

Akbaş, okula alınan makineler ile mesleki eğitimde döner sermaye çerçevesindeki üretimin artmasına yol açacağına işaret ederek, "Meslek liselerimizde büyük bir değişime ve dönüşüme başladık. Meslek liselerimiz üretim odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mesleki ve teknik eğitim okullarımızın döner sermaye gelirlerinin artırılması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması önem arz etmektedir. Mesleki eğitimin niteliğinin artırılması için merkezi bütçeden sağlanan finansmanın yanında ek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kaynak çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardır. Alınan makineler meslek lisemizin üretim çeşitliğini ve kapasitesini daha da artıracak ve bu ihtiyaca cevap verecektir” dedi.

“Kara gün dostu meslek liselerimiz ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli destek sağlamaya devam edecektir” diyen Akbaş, “Meslek liselerimizde ihtiyaca uygun modern makinalar ile donatıp, artan üretim kapasitesini daha da ileri seviyeye çıkartıp, daha çok çeşitli üretimin yanı sıra kalifiyeli öğrenci yetiştirecek ve ülke ekonomisine maddi katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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