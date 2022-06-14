Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Engin Karatepe tarafından kaleme alınan "Anadolu'nun Ruhu Erenler" adlı tiyatro gösterimi sahnelendi.

Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen tiyatro gösterimine İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul öğrencileri tarafından; Hacı Ahmed Yesevi, Hünkar Hacı Bektaşı Veli, Mevlana, Tapduk Emre, Yunus Emre, Hacı Bayramı Veli ve Akşemseddin gibi manevi isimlerin hayatından kesitlerin sunulduğu program ilgi ile izlendi.

Programın sonunda programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş yaptığı konuşmada sosyal ve kültürel etkinliklerin en az akademik başarı kadar önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin tarihimizi ve manevi değerleri bilip milli bir şuurla yetişmelerine bu tür çalışmaların katkıda bulunacağını söyleyen Akbaş, kültürüyle ve değerleri ile bezenmiş mücehhez bir gençlik yetiştiğini ifade ederek sözlerine son verdi.

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