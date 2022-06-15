Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Vali Gürel’e ziyaret

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Karabük Valisi Fuat Gürel 15.Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 15.Olağan Genel Kurul ile yeniden Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Metin Kaya ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtan Başkan Kaya, Karabük’te göreve başladığı ilk günden itibaren Karabük basınına verdiği destekten dolayı Vali Fuat Gürel’e teşekkür ettiklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, Karabük Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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