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Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi Karabük Üniversitesi’nde binlerce öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

İHA

Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi Karabük Üniversitesi’nde binlerce öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

İstanbul’da samuray kılıcıyla öldürüldükten sonra adının yaşatıldığı Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi.
Karabük Üniversitesinin 2021 2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Ay Yıldızlı Stadyumda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Çad Yüksek Öğrenim Bilimsel Araştırma ve Yenilikler Bakanı Dr. Ali Weidou, Çad N'Djamena Üniversite Başkanı Prof. Dr. Mahamat Salah Daoussa, Türkmanistan Büyükelçisi İşankuli Amanliyev protokol üyeleri, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Protokol üyeleri ile mezun öğrencilerin birlikte gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile başlayan mezuniyet töreni protokol konuşmaları ile devam etti.
"Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi ilk mezunlarını verdi”
İstanbul’da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in adının verildiği Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi.
Mezun olan öğrenciler, bir daha böyle bir vahşetin yaşanmaması için temennilerde bulunarak, Başak Cengiz’in adının verildiği fakülteden mezun oldukları için gururlu ve mutlu olduklarını ifade ettiler.
Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ’nün çok kısa sürede ülkenin ve dünyanın önemli üniversitelerinden biri haline geldiğini belirterek, 12 bine yakın yabancı öğrenciyi bünyesinde barındıran KBÜ’nün ülkenin en fazla yabancı öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitelerden bir tanesi olduğunu ifade etti.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ise pandeminin ardından mezun olan öğrencilerin sevincine ortak olmayı özlediklerini kaydederek şunları söyledi: “Anne, babaların, büyüklerin gurur gözyaşlarını, hocalarımızın öğrencilerinin yanında gururla yürümelerini, sınıf arkadaşlarının birbirlerine sarılarak vedalaşmalarını, mezun öğrencilerin hep birlikte havaya kep fırlatmalarını özlemiştik.”
29 Mayıs 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi’nin geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim misyonu ve uluslararasılaşmada lider üniversite olma yolu vizyonuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü aktaran Polat, “Donanımlı, özverili, gayretli, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneklere sahip, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek üniversitemizin en temel gayesi olup öğrencilerimizin mezun olduklarında gurur duyulan bir üniversite olmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 7 Kıtadan 12 bini aşkın uluslararası öğrenciyle, Türkiye’de birinci sıradayız. Uluslararası başarılarımızın yanında Türkiye’de de üniversite sanayi iş birliğine örnek çalışmalar yapan, yeşil ve akıllı kampüs ile öğrencilerimize imkanlar sunan, teknoloji yarışmalarına her sene çokça öğrencisi katılan ve mezunu en hızlı iş bulan üniversiteler arasında olmaya devam ediyoruz. Yabancı dil öğretiminde akredite olan ilk devlet üniversitesi olan Karabük Üniversitesi, kendi elektrik enerjisini üreten yeşil kampüs sıralamasında dünyada ilk binde yer alıyor” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından 2021 2022 Akademik Yılı mezunlarının birincisine ikincisi ve üçüncüsü protokol üyeleri tarafından diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.
Mezuniyet töreni, mezun öğrencilerin yeminlerini ederek keplerini havaya fırlatmaları ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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