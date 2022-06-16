Yük treninin altında kalarak can veren belediye işçisi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te hemzemin geçitte yük treninin altında kalarak hayatını kaybeden Abdülsamet Tunç (24), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, meydana gelen hemzemin geçitten bariyerler kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Karabük Belediyesi temizlik işçisi Abdülsamet Tunç (24), gar istikametine gitmekte olan DE 22 078 sayılı yük treninin altında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Tunç için Cumayanı Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunç’un yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tunç’un naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.