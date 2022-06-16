Trenin çarptığı belediye işçisi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)-KARABÜK'te hemzemin geçitte yük trenini çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi Abdulsamet Tunç (24), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Bariyerleri kapalı olan geçitten geçmeye çalışan Abdulsamet Tunç'a, yük treni çarptı. Tren altında kalarak metrelerce sürüklenen Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu belirtilen Tunç'un cenazesi, Cumayanı köyüne getirildi. Merkez Camisi'ndeki cenazeye Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de katıldı. Namazın ardından Tunç'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-06-16 15:05:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.