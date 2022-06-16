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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti

İHA

Öğrenciler vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.
Misakı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri kan bağışı için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Kan bağışı etkinlikleri oldukça önemlidir. Kan ve kan ürünleri doğrudan doğruya insan hayatını ilgilendirmektedir. Kan bağışı kan verenin sağlığını olumlu yönde etkilediği gibi kan ihtiyacı olan insanlarında hayatının kurtarılmasında büyük önem arz ediyor. İnsandan insana hayat veren tek ilaç kandır. Bu nedenle kan bağışı etkinliklerinin daha fazla kişiye ulaşacak şekilde faaliyetlerin yürütülmesinin önemli” dedi.
Bireyleri kan ve kök hücre bağışı vermeye davet ettiklerini kaydeden Gümüş, “Kan ve kök hücre bağışı verme alışkanlığını kazandırmak, kan ve kök hücre bağışı verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturmalıyız. Buradaki asıl amacımız insanlarımızın ihtiyaç duydukları kanı bulabilmeleri. Kan ve kök hücre bağışı bağışında bulunarak bir yandan sağlığımıza faydasının olduğunu, diğer yandan da kan bekleyen birçok kişinin hayata tutunmasına da yardımcı olduğumuzu unutmamalıyız” ifadelerine yer verdi.

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