Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Vergili’ye ziyaret

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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 15.Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 15.Olağan Genel Kurul ile yeniden Karabük Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Metin Kaya ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti.

Toplantı odasında gerçekleşen görüşmede Başkan Vergili, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Kaya ve ekibine teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük KGC Yönetim Kurulu Başkanı Kaya’da Vergili’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti

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