KBÜ'de mezuniyet törenleri sona erdi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) iki gün boyunca süren 20212022 akademik yılı mezuniyet törenleri sona erdi.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal Stadyumunda düzenlenen tören protokol üyeleri ile mezun öğrencilerin birlikte gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 29 Mayıs 2007'de kurulan üniversitenin geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim misyonu ve uluslararasılaşma da lider olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Üniversitenin başarıları hakkında bilgi veren Polat, mezun olan öğrencileri tebrik ederek yeni hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören öğrencilerin kep atması ile sona erdi.

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