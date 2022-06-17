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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAFTİD ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ için uyardı

İHA

SAFTİD ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ için uyardı

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği, tarihi ilçede İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına sahip konaklama tesislerinin ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ almak için 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini duyurdu.
SAFTİD tarafından yapılan açıklamada, “28.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun geçici madde 11 hükmü ile ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına sahip konaklama tesislerinde ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ alma zorunluluğu getirildi. 28 Temmuz 2022 tarihi belgeye başvuruda son gün. Üyelerine uzun süredir gerekli bilgilendirme ve danışmanlık desteğinde bulunan SAFTİD yönetimi Safranbolu’daki tüm tesislere bu konuda bir hatırlatma yapıyor. Belgeyi almak oldukça basit. Ancak 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılmaması durumunda tarihli ilgili herhangi bir uzatma yapılamayacağı daha önce açıklanmıştı. Otel, pansiyon, apart gibi işletmeler gerekli başvuruyu süresi içinde yapmazlarsa ruhsatları iptal edilecek. Basit Konaklama İşletme Belgesi İl Kültür Turizm Müdürlükleri tarafından düzenlenecek. Kanunun çıktığı 28.07.2021 tarihinden sonra ruhsat almış konaklama tesisleri için başvuru yolu ve şartlar daha farklı. Bu doğrultuda işletmeler için belge doğrudan bakanlıkça düzenleniyor. Başvurular ise edevlet aracılığıyla yapılıyor. Başvuran tesisler niteliklerine uygun belgelendiriliyor. Belgelendirme işlemlerinin turizmde konaklama envanter oluşturulmasına ve yapılacak denetimlerin bakanlık nezdinde yürütülmesi ile hizmette standart getirilmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor” denildi.

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