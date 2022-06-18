Kimi kimliğini, kimi giriş belgesini unuttu YKS maratonunda her yıl olduğu gibi yine sınava geç kalan adayların yardımına polisler koşarken, bir üniversite öğrencisi ise sınava annesini getirdi

Karabük’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için gelen adaylardan bazıları kimliğini, bazıları sınav giriş belgesini unuturken, bazıları da sınava son anda yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de saat 10.15’de başladı. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesinin önünde yoğunluk oluşturdu. Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine (KBÜ) gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı. Sınava girilecek salonları uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı. Sınava annesini getiren bir üniversite öğrencisinin güvenlik görevlisi ile sohbeti ise tebessüm ettirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı manzaraların yaşandığı sınav öncesi kimliklerini veya giriş belgelerini almayı unutan adayların yardımına polis ve güvenlik ekipleri yetişti. Sınav saatine dakikalar kala giriş belgesi olmayan bir kız öğrenciye güvenlik görevlisi kendi kulübesindeki bilgisayardan çıktı alırken, başka bir kız öğrenciyi de motosikleti bulunan bir vatandaş sınav salonuna yetiştirdi. Polis ekiplerinin önlem aldığı üniversite önünde aileler havanın güneşli olması nedeniyle çocuklarını gölgelerde bekledi.

Bugün gerçekleştirilen YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin ardından yarın ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi yapılacak.

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