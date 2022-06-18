Kimi kimliğini, kimi giriş belgesini unuttu YKS maratonunda her yıl olduğu gibi yine sınava geç kalan adayların yardımına polisler koşarken, bir üniversite öğrencisi ise sınava annesini getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kimi kimliğini, kimi giriş belgesini unuttu YKS maratonunda her yıl olduğu gibi yine sınava geç kalan adayların yardımına polisler koşarken, bir üniversite öğrencisi ise sınava annesini getirdi

İHA

Kimi kimliğini, kimi giriş belgesini unuttu YKS maratonunda her yıl olduğu gibi yine sınava geç kalan adayların yardımına polisler koşarken, bir üniversite öğrencisi ise sınava annesini getirdi

Karabük’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için gelen adaylardan bazıları kimliğini, bazıları sınav giriş belgesini unuturken, bazıları da sınava son anda yetişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de saat 10.15’de başladı. Adaylar saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesinin önünde yoğunluk oluşturdu. Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine (KBÜ) gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı. Sınava girilecek salonları uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı. Sınava annesini getiren bir üniversite öğrencisinin güvenlik görevlisi ile sohbeti ise tebessüm ettirdi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı manzaraların yaşandığı sınav öncesi kimliklerini veya giriş belgelerini almayı unutan adayların yardımına polis ve güvenlik ekipleri yetişti. Sınav saatine dakikalar kala giriş belgesi olmayan bir kız öğrenciye güvenlik görevlisi kendi kulübesindeki bilgisayardan çıktı alırken, başka bir kız öğrenciyi de motosikleti bulunan bir vatandaş sınav salonuna yetiştirdi. Polis ekiplerinin önlem aldığı üniversite önünde aileler havanın güneşli olması nedeniyle çocuklarını gölgelerde bekledi.
Bugün gerçekleştirilen YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin ardından yarın ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gürel’den Türk Kızılay’ına kurban bağışı
YEREL HABERLER Vali Gürel’den Türk Kızılay’ına kurban bağışı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesine ziyaret
Karabük’te 36 bin 818 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Karabük’te 36 bin 818 öğrenci karne heyecanı yaşadı
SAFTİD ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ için uyardı
YEREL HABERLER SAFTİD ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ için ...
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
YEREL HABERLER Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
KBÜ'de mezuniyet törenleri sona erdi
YEREL HABERLER KBÜ'de mezuniyet törenleri sona erdi
KARÇEL 9 bin 600 ton ihracat ile 148’inci sırada yer aldı
YEREL HABERLER KARÇEL 9 bin 600 ton ihracat ile 148’inci sırada yer ...
En çevreci düğün konvoyu Çevreci çiftin konvoyu bisikletlilerden oluştu
YEREL HABERLER En çevreci düğün konvoyu Çevreci çiftin konvoyu ...
Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Vergili’ye ziyaret
YEREL HABERLER Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Vergili’ye ...
Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacak
YEREL HABERLER Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacak
Vali Gürel öğrencilerin davetini kırmadı, okullarında ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gürel öğrencilerin davetini kırmadı, okullarında ...
Öğrenciler vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti
YEREL HABERLER Öğrenciler vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti
Trenin çarptığı belediye işçisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trenin çarptığı belediye işçisi toprağa verildi
Yük treninin altında kalarak can veren belediye işçisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Yük treninin altında kalarak can veren belediye ...
Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi Karabük Üniversitesi’nde binlerce öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.