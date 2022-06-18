ANALİG voleybol çeyrek finallerinin açılış seremonisi yapıldı

Karabük’te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol erkekkız çeyrek final müsabakaları Yeni Mahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı.

ANALİG voleybol erkekkız çeyrek final müsabakaları Karabük’te Yeni Mahalle Spor Salonu ve Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak ve üç gün devam edecek.

Açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Müdür Vekili Mustafa Çalış, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, ANALİG İl Koordinatörü Onur Çelebi, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Karabük’te üç gün sürecek olan ve Türkiye’nin dört bir yanından 17 il, 23 kulüp, 300 sporcu, hakem ve idarecinin katılım sağladığı ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakalarının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, bu yıl federasyon, okul sporları ve ANALİG müsabakalarında bir çok organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade ederek, "Akademik başarının yanında sportif, sosyal, kültürel faaliyetleri içinde bulunmanızı arzuluyoruz. Bu organizasyonların ana amacı hem sporun tabana yayılması hem de ileride ülkemiz için, takımlarımız için başarılı sporcuların yetişmesine vesile olmak. Bu anlamda başta antrenörler ve idareciler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından oynanan karşılaşmalar ile devam etti.

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