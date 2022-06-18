Hak- İş Başkanı Arslan : “Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi” Şube Başkanlarından Değirmenci’ye tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hak- İş Başkanı Arslan : “Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi” Şube Başkanlarından Değirmenci’ye tam destek

İHA

Hak- İş Başkanı Arslan : “Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi” Şube Başkanlarından Değirmenci’ye tam destek

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmeci, kendisini destekleyen şube başkanları ile Bolu’da istişare toplantısı yaptı.
Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da katıldığı istişare toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Hakİş Bolu İl Başkanı Hacer Çınar'a yönelik yaptığı sözlü çirkin saldırıyı protesto edildi.
Bolu’da gerçekleştirilen toplantıya Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Genel Disiplin Kurulu Başkanı Hayrettin Acar, Genel Denetleme Kurulu Başkanı Caner Arıcıoğlu, İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, Kayseri Şube Başkanı Rüstem Çabuk, Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Çolak, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Şam, Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Seydişehir Şube Başkanı Hüseyin Kaban, Kocaeli Bölge Başkanı Arif Çolak, Ankara Bölge Başkanı Hüseyin Cansu, Osmaniye Bölge Başkanı Mehmet Gündüz, Ege Bölge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Avrupa Havacılık Şube Yöneticisi Osman Kurt, Alper Engelek ile şube ve bölge başkanlıkların tüm yöneticileri katıldı.
Toplantının İlk etabında kısa bir açış konuşması yapan Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 'Hakİş'imizin Başkanı Mahmut Arslan, bugüne kadar her daim teşkilatımızın yanında olmuş, sendikamızın büyüyüp güçlenmesi için her türlü girişimi ve fedakarlığı yapmıştır. Şahsına Özçelikİş ailesi olarak teşekkürü borç biliriz' dedi.
Daha sonra söz alan Arslan ise, Özçelikİş Sendikasının sendikal yaşamın amiral gemisi olduğunu, sendikanın daha büyüyüp, gelişmesi adına 15.Olağan Genel Kurulun birlik ve beraberlik içerisinde yapılacağına inandığını ifade etti.
Toplantının ikinci bölümünde ise sırayla söz alarak, görüş ve önerilerini açıklayan şube ve bölge başkanları, Yunus Değirmenci'nin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu çalışmalar ve projelerden memnun olduklarını ifade ederek, yapılacak olan 15.Olağan Genel Kurulda Yunus Değirmenci ve oluşturacağı yeni ekibinin tüm üst kurul delegeleriyle yanında olduklarını ve kayıtsız, şartsız destekleyeceklerini bir kez daha açıkladılar.
Toplantı son olarak çekilen toplu fotoğrafın ve 'Yunus Başkan nerede, biz oradaydız' sloganlarının atılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşe gitme bahanesiyle evden ayrılan gençten 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER İşe gitme bahanesiyle evden ayrılan gençten 4 gündür ...
ANALİG voleybol çeyrek finallerinin açılış seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER ANALİG voleybol çeyrek finallerinin açılış seremonisi ...
Kimi kimliğini, kimi giriş belgesini unuttu YKS maratonunda her yıl olduğu gibi yine sınava geç kalan adayların yardımına polisler koşarken, bir üniversite öğrencisi ise sınava annesini getirdi
YEREL HABERLER Kimi kimliğini, kimi giriş belgesini unuttu YKS ...
Vali Gürel’den Türk Kızılay’ına kurban bağışı
YEREL HABERLER Vali Gürel’den Türk Kızılay’ına kurban bağışı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesine ziyaret
Karabük’te 36 bin 818 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Karabük’te 36 bin 818 öğrenci karne heyecanı yaşadı
SAFTİD ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ için uyardı
YEREL HABERLER SAFTİD ‘Basit Konaklama Tesis İşletme Belgesi’ için ...
Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
YEREL HABERLER Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular
KBÜ'de mezuniyet törenleri sona erdi
YEREL HABERLER KBÜ'de mezuniyet törenleri sona erdi
KARÇEL 9 bin 600 ton ihracat ile 148’inci sırada yer aldı
YEREL HABERLER KARÇEL 9 bin 600 ton ihracat ile 148’inci sırada yer ...
En çevreci düğün konvoyu Çevreci çiftin konvoyu bisikletlilerden oluştu
YEREL HABERLER En çevreci düğün konvoyu Çevreci çiftin konvoyu ...
Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Vergili’ye ziyaret
YEREL HABERLER Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Vergili’ye ...
Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacak
YEREL HABERLER Kitap Kafe’de Türk Dünyası Köşesi’nin açılacak
Vali Gürel öğrencilerin davetini kırmadı, okullarında ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gürel öğrencilerin davetini kırmadı, okullarında ...
Öğrenciler vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti
YEREL HABERLER Öğrenciler vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti
Trenin çarptığı belediye işçisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trenin çarptığı belediye işçisi toprağa verildi
Yük treninin altında kalarak can veren belediye işçisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Yük treninin altında kalarak can veren belediye ...
Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk mezunlarını verdi Karabük Üniversitesi’nde binlerce öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yeni ismiyle ilk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.