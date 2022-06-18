Karabükspor’un tesisi artık Karabük İdman Yurdu’nun

Uzun yıllardır Kardemir Karabükspor’un kullanımında olan Metin Türker Spor Tesisleri’ni artık Karabük İdman Yurdu FK kullanacak.

Kardemir Karabükspor ile kent hafızalarında yer edinen olan Metin Türker Spor Tesisleri, Karabükspor’un hakkından feragat etmesi ve KARDEMİR Yönetim Kurulu’nun inisiyatifleri ile Karabük İdman Yurdu FK’nın kullanımına verildi.

Kardemir Karabükspor’un sosyal medya hesabında konu ile ilgili, “Kentimizin önemli bir simgesi olan Kardemir Karabükspor’a ait olan Metin Türker Tesisleri’nin kullanımı Karabük İdman Yurdu Futbol Kulübü’ne devredilmiştir. Karabük’te futbolun eski ve güzel günlerine geri dönmesi için elimizden gelen yardımı göstermeye hazır olduğumuzu bildirerek tüm Karabük kamuoyuna hayırlı olmasını dileriz” paylaşımı yapıldı.

Karabük İdman Yurdu FK Kulüp Başkanı Adem Aydım ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada Karabük’te futbol ateşini yeniden yaktıklarını ve Karabük’teki sporseverlerden destek beklediğini belirterek, “Öncelikle Karabük Valimiz Fuat Gürel ve değerli büyüğümüz Mehmet Ali Şahin’e bütün süreçlerde yanımızda oldukları için teşekkür ederim. KARDEMİR Yönetim Kurulu ve Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimi iletiyorum. Karabük’te sporun ve futbolun gelişmesi için sönmek üzere olan ateşi yeniden yaktık. Transferlerimiz çok büyük ölçüde bitti. Birinci etap kamp çalışmalarımız Ağustos ayında Karabük’te ikinci etap ise Bolu’da gerçekleşecek. Hedefimizin TFF 3.Lig olduğu bu yolda Karabük kamuoyundan destek bekliyoruz. Futbolda o özlenen eski günlere geri dönülmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

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