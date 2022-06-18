Vali Gürel, Taş Ocağında incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumayanı Taş Ocağında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, "Bu ay sonunda kurulum işlemini tamamlayıp, malzeme üretimine başlamayı hedefliyoruz.Karabük'ümüze ve ilçelerimize hayırlı olsun" dedi.

İncelemelerde Vali Gürel'e İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve meclis üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.