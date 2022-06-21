Karabük'te 4 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

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Karabük’te montaj yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Sarıoğlu Caddesi Bağ Essan Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Hüseyin Özkan isimli iş yeri sahibi montaj işiyle uğraştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten sırt üstü yere düştü. Özkan’ın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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