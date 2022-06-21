42’inci güzellik merkezini memleketi Karabük’te açtı

Hem mimarlık mesleğinde hem de güzellik sektöründe gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Sevim Alan, memleketi Karabük'te kendini adını taşıyan güzellik salonunun 42’inci şubesini açtı.

Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış töreninin kurdelesini ünlü ses sanatçısı Bülent Ersoy kesti.

Törenin ardından Altay ve Maral gibi sanatçılar vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Meydanı dolduran Karabüklülere teşekkür eden Sevim Alan, “İnanılmaz güzel yol yürüyorum ve kendi memleketim için bunu yapmayı çok istiyorum. Bugün hayalimi gerçekleştirdiğim bir gün.Tüm sanatçılar severek Karabük’e geldi. Kentimizi çok güzel tanıttım onlara. Güzel bir gün olduğunu düşünüyorum” dedi.

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