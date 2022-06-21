Safranbolu'da TYP görevi bitenlere teşekkür belgesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okul ve kurumlarda Çalışma ve İş Kurumu Toplum Yararına Programları (TYP) çerçevesinde görev süreleri biten yardımcı hizmetler personeline teşekkür belgesi verildi.

Sunal Tülbentçi Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, emeklerinden dolayı personele teşekkür etti.

Gümüş, "21. yüzyılın insanı, fikirlerine, kişiliğine saygı duyulmasını ister ve her şeyden önce yaptığı işi sevmek, ilerlemek, kendinin insani anlamda değerli olduğunu görmek ister. Bunun da ilk kuralı karşılıklı iletişimdir. Çünkü insana verilen değer, hayata bakışla eşdeğerdedir. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz, tüm personelimize bu bakış açısıyla yaklaşan bir kurumuz. Bir sözde ifade edildiği gibi 'en çok bolluk getiren yağmur, alın teridir' Bu bağlamda; Türkiye'mizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten, alın terlerini geleceğimiz çocuklarımız için akıtan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, bizlere güç kattınız bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Gümüş, görev süresi biten personele teşekkür belgelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.