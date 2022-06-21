Noble, KARDEMİR’e 13 milyon 900 bin dolar ödeme yapacak KARDEMİR’in Noble aleyhine tahkim başvurusu sonuçlandı

Hammadde tedarikçisi Noble aleyhine tahkim başvurusunda bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ.(KARDEMİR) uzlaşma bedeli olarak 13 milyon 900 bin dolar almaya hak kazandı.



KARDEMİR, 5 Eylül 2017 yılında hammadde tedarikçisi Noble Resources International PTE. LTD. aleyhine 33.6 milyon dolar tutarında tahkim başvurusunda bulunmuştu. Tahkim kuralları bünyesinde iki firmanın anlaşmaya varıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirildi. Yapılan anlaşmaya göre Noble tarafından KARDEMİR’e tahkime konu uyuşmazlığına ilişkin nihai uzlaşma bedeli olarak 13 milyon 900 bin dolar ödeme yapması kararlaştırıldı.

Ödemenin 14 ay taksitle yapılacağının ifade edildiği açıklamada, "Bu çerçevede belirlenen uzlaşma bedelinin ilk taksiti olan 1 milyon dolar tutarındaki ödeme bugün Noble tarafından gerçekleştirilmiştir” denildi.

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