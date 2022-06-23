Karabük´te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, gece toprak kayması meydana gelen sokaktaki 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta, tepede bulunan evin altındaki alanda, gece heyelan meydana geldi. Gürültüye uyanan mahalleli, durumu polis ve AFAD´a bildirdi. İhbarla sokağa gelerek incelemelerde bulunan ekipler, heyelanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken, yıkılma ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle 5 evi de boşalttı. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken, yapılacak incelemeye göre evlerle ilgili karar verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-06-23 13:26:47
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