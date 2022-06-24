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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alan: ''Karabük’te miting gibi açılış''

İHA

Alan: ''Karabük’te miting gibi açılış''

Sevim Alan, memleketi Karabük’te hizmete soktuğu güzellik merkezinin açılışını Bülent Ersoy ve Altay gibi ünlü sanatçıların katılımıyla yaptı. Kent Meydanı’ndaki açılışta yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı. 50 bin kişinin katıldığı, mitingleri aratmayan törende 600 polis ve 100 özel koruma görev yaptı.
Mimarlık mesleğinin yanı sıra güzellik sektöründe de faaliyet gösteren Sevim Alan, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirinin 42’nci şubesini memleketi Karabük’te açtı. Merkezin açılışı, 21 Haziran Salı günü yapıldı. Sevim Alan, açılış kurdelesini Türk sanat müziğinin ''Diva’sı Bülent Ersoy'' ile birlikte kesti. Açılışın ardından ünlü sanatçılar Altay ve Maral sahneye çıkarak konser verdi.

''50 bin kişi meydanı doldurdu''
Sevim Alan Karabük şubesi için kent meydanında düzenlenen açılış davetinde, Karabüklülerin yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı. Mitingleri anımsatan açılış için yaklaşık 50 bin kişi meydanı doldurdu. Alanda 600 polis ve 100 özel koruma görevlisi güvenliği sağlamak için hazır bulundu.

''Hayalimi gerçekleştirdim''
Bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan hemşehrilerine “Bir başkadır benim memleketim” diyerek teşekkür eden Sevim Alan, yaşadığı heyecan ve mutluluğunu şöyle ifade etti:
''Görenler miting sandı ama benim merkezimin açılışı bu. İnanılmaz gerçekten. Kendi memleketimde bir şube açmayı uzun süredir çok istiyordum. Hayalimi sonunda gerçekleştirdim. Açılışımızın gördüğü ilgi karşısında duygularımı dile getiremeyecek kadar çok heyecanlandım. Bu özel günde değerli sanatçılarımız Bülent Ersoy ve Altay da bizleri yalnız bırakmadı. Kendilerine kentimizi tanıtma fırsatı da bulduğum için çok mutluyum. Kıymetli Karabüklülere de destekleri için tekrar teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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