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Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te sakız ağaçları aşılanmaya başladı

İHA

Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te sakız ağaçları aşılanmaya başladı

Karabük’te köylüler için ciddi gelir kaynağı olması planlanan sakız ağaçlarının Antep fıstığına dönüştürülmesine yönelik aşılama çalışmaları başladı.
Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar öncülüğünde geçtiğimiz Nisan ayında merkez ilçeye bağlı Çerçiler köyü Mahallesinde sakızağacı (menengiç) ve çitlembik (melengiç) ağaçlarının zarar veren ve kuruyan bölümleri için budama çalışması yapılmıştı. KBÜ’nün topluma katkısı olması için hazırladığı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köylüler için gelir kaynağı olması planlanan sakız ağaçlarının Antep fıstığı ağacına dönüştürülmesi için aşılama çalışmaları başlatıldı. Prof. Dr. Açar, gönüllü olan köylülerle bir araya gelerek sakız ağaçlarının doğru aşılanması hakkında uygulamalı olarak eğitim verdi.
Rektör Yardımcısı İzzet Açar, sakız ağaçlarının aşılama ile Antep fıstığı ağacına dönüştürülebildiğini belirterek, “Barak yıldızı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Temmuz sonunda olgunlaşıyor. Antep fıstığı Ağustos sonu Eylül başında olgunlaşırken barak yıldızı bir ay daha erken olgunlaşıyor. Bu üniversitemizin topluma katkısı olan bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Bir bütçesi yok” dedi.
“Barak yıldızını inşallah burada yaygınlaştırmak istiyoruz”
Geçtiğimiz Nisan ayındaki budama işleminin ardından aşılamayı başlattıklarını ifade eden Açar, “Gaziantep Nizip Teketaş köyünden Abdurrahman Açıkgöz isimli bir arkadaşım var. Sağ olsun projemize aşı kalemi desteği yaptı. Dün otobüse verdi bugün elimize ulaştı. ‘Barak yıldızı Karabük’te Parlıyor’ şeklinde mottosu olsun istedik. Barak yıldızını inşallah burada yaygınlaştırmak istiyoruz. Geçen seneden de budanmış bitkiler de vardı, onları aşılamaya devam edeceğiz. Değişik köylerden üreticilerimiz var. Onlara aşı kalemi vereceğiz. Burada aşılamayı öğreniyorlar. Onlarda kendi sakız ağaçlarını aşılayacaklar. Bu proje Çerçiler Mahallesinde başlayarak yaygınlaşacak. Dışa doğru halka halka yayılmasını bekliyoruz” diye konuştu.
“Türkiye’nin üçüncü Antep fıstığı yetişme bölgesi olacağını ümit ediyorum”
Sakız ağaçlarının sadece Karabük’te değil ilçelerinde de olduğunu aktaran Açar, “Bu bölgede bol miktarda sakız ağacı var. Biz ümit ediyoruz ki bu şekilde çiftçi kendisi budama aşı hazırlığı yapıp bunları Antep fıstığı ağacına çevirir. Yaşlı ağaçlara aşılama yaptığımız için Atlantik sakızlarında 34 yılda verim verir diye beklentimiz var. İnşallah Karabük iline ve ülkemize hayırlı olur. Daha önceden de bahsetmiştim. İklim olarak barak yıldızıyla inşallah Batı Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin üçüncü Antep fıstığı yetişme bölgesi olacağını ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.
BAKKA’ya sunulan projenin kabul edilmediğini ve bu projede 72 tane uygulamalı eğitim olduğunu kaydeden Açar, şu ifadeleri kullandı: “Bu proje çerçevesinde budama ustaları yetiştirilecekti. Böylece hem istihdam sahası açmak istedik hem de bölgedeki yabani olarak bulunan ağaçların aşılanarak getirisi yüksek Antep fıstığına dönüştürmeyi düşünmüştük. Özellikle kırsal orman köylülerini kalkındırma gibi bir niyetimiz vardı. Geçen sene desteklenmemişti. Bu yılda proje başvurusu yapmadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda olur.”
“Başka orman köylülerine örnek olurlar”
Açar, “Gönüllülerle güzel bir yol alacağımızı düşünüyorum. En azından bu vatandaşlar ilgili. Kendi ağaçlarına aşılama yaparlar. Onlara bakım da yaparlarsa örnek olabilirler. Oradan iyi para kazanacaklarını düşünüyorum. Başka orman köylülerine örnek olurlar. Doğamızda bol miktarda var. Bunlar aşıyla dönüştürülebilir. Daha önce de söylemiştim. 100 tane ağaç bir aileyi geçindirir. Çünkü kıymetli bir ürün. Bu noktada bölgemize faydalı olacağını ümit ediyorum” dedi.
Aşılama çalışmalarının ardından köylülere aşı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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