Evdeki yangında kafesteki muhabbet kuşları öldü

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)-KARABÜK'te 2 katlı evin alt katında çıkan yangında kafesteki 2 muhabbet kuşu, dumandan zehirlenerek öldü. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde de hasar oluştu.
Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak'ta saat 16.00 sıralarında Irak uyruklu Qader Ali Mahmood Al-Jboorı'nın yaşadığı 2 katlı evin alt katında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası evde hasar oluştu. Yangın sırasında kafeste bulunan 2 muhabbet kuşu da dumandan zehirlenerek öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-06-24 17:58:37
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