Sağanak sonrası karayolu göle döndü, bahçeler zarar gördü

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde dün itibarıyla etkili olan sağanak sonrası derelerde su seviyesi yükselirken, bahçeler zarar gördü, karayolu ise göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük ve ilçelerinde iki gündür sağanak yağmur etkili oluyor. Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde aralıksız devam eden yağış, derelerdeki su seviyesini yükseltti. Hayatı olumsuz etkileyen yağışla beraber su basan bahçelerdeki ürünler zarar gördü. Öte yandan, ŞirinköyHasankadı karayolunda menfezlerin tıkanması sonucu göle dönen yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Suyun getirdiği çakıl ve taşlar trafiği ulaşıma kısa süreli olarak kapatırken, karayolları ekipleri bölgede temizleme çalışması yaptı.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Şirinköy ve Değirmenyanı köyünde incelemelerde bulundu.

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