Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi çeşitli etkinliklerle başladı

Karabük'te iki gün sürecek olan Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı çeşitli etkinliklerle başladı.

Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi'nde saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan program "erdemlilik" temasıyla düzenleniyor.

Programda konuşan 27. Yasama Dönemi TürkiyeBurkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 2003'ten sonra AK Parti hükümetlerinin Afrika'ya açılım yaptığını belirterek, 2005 yılının da Türkiye’de “Afrika Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Afrika’nın değerli insanların yaşadığı bir kıta olduğunu ifade eden Güneş, “Büyük güçler hep istismar ettiler, sömürdüler. Türkiye bunu gördü ve dedi ki 'Biz bu insanların gönlüne hitap edeceğiz, gönüllerini kazanacağız.' Afrika kıtasında 12 olan büyükelçilik sayısı 42'ye çıkarıldı. Ticari münasebetler başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belli periyotlar arasında Afrika'nın farklı ülkelerine ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydeden Güneş, "Türkiye'nin taleplerini anlattı. Karşı ülkelerin taleplerini dinledi. Bir dostluk ve kardeşlik havasının oluşmasına vesile oldu. Bizim bakışımız dostluk ve kardeşlik üzerinedir. Biz Afrika kıtasına böyle bakıyoruz. Burada rengi farklı ama içi bembeyaz olan insanlarla karşılaştık” diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da üniversitenin 12 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversite olduğunu aktararak şunları söyledi: “Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci Karabük Üniversitemizde bulunuyor. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye'de ne kadar Burkina Faso'lu öğrenci varsa bunun yarısından bir fazlasını Karabük Üniversitesi'nde okuyan olmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.”

Yarın sona erecek liderlik akademisi programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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