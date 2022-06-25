Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi çeşitli etkinliklerle başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi çeşitli etkinliklerle başladı

İHA

Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi çeşitli etkinliklerle başladı

Karabük'te iki gün sürecek olan Burkina Faso Liderlik Akademisi Programı çeşitli etkinliklerle başladı.
Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi'nde saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan program "erdemlilik" temasıyla düzenleniyor.
Programda konuşan 27. Yasama Dönemi TürkiyeBurkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 2003'ten sonra AK Parti hükümetlerinin Afrika'ya açılım yaptığını belirterek, 2005 yılının da Türkiye’de “Afrika Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı.
Afrika’nın değerli insanların yaşadığı bir kıta olduğunu ifade eden Güneş, “Büyük güçler hep istismar ettiler, sömürdüler. Türkiye bunu gördü ve dedi ki 'Biz bu insanların gönlüne hitap edeceğiz, gönüllerini kazanacağız.' Afrika kıtasında 12 olan büyükelçilik sayısı 42'ye çıkarıldı. Ticari münasebetler başladı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belli periyotlar arasında Afrika'nın farklı ülkelerine ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydeden Güneş, "Türkiye'nin taleplerini anlattı. Karşı ülkelerin taleplerini dinledi. Bir dostluk ve kardeşlik havasının oluşmasına vesile oldu. Bizim bakışımız dostluk ve kardeşlik üzerinedir. Biz Afrika kıtasına böyle bakıyoruz. Burada rengi farklı ama içi bembeyaz olan insanlarla karşılaştık” diye konuştu.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da üniversitenin 12 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversite olduğunu aktararak şunları söyledi: “Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci Karabük Üniversitemizde bulunuyor. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye'de ne kadar Burkina Faso'lu öğrenci varsa bunun yarısından bir fazlasını Karabük Üniversitesi'nde okuyan olmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.”
Yarın sona erecek liderlik akademisi programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Karabük'te sağanak etkili oldu
Sağanak sonrası karayolu göle döndü, bahçeler zarar gördü
YEREL HABERLER Sağanak sonrası karayolu göle döndü, bahçeler zarar ...
İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama
YEREL HABERLER İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama
Safranbolu’nun tarih hafızası Aytekin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Safranbolu’nun tarih hafızası Aytekin son yolculuğuna ...
Evdeki yangında kafesteki muhabbet kuşları öldü
YEREL HABERLER Evdeki yangında kafesteki muhabbet kuşları öldü
Yangın çıkan evde iki kuş telef oldu
YEREL HABERLER Yangın çıkan evde iki kuş telef oldu
Gençlik ve Spor Müdürlüğü dönem sonu değerlendirme toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Müdürlüğü dönem sonu değerlendirme ...
Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te sakız ağaçları aşılanmaya başladı
YEREL HABERLER Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te sakız ...
Alan: ''Karabük’te miting gibi açılış''
YEREL HABERLER Alan: ''Karabük’te miting gibi açılış''
Karabük’te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük’te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı
Karabük´te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı
YEREL HABERLER Karabük´te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı
Başkan Köse, bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor
YEREL HABERLER Başkan Köse, bebek sahibi olan ailelerin sevincine ...
Karabük’te toprak kayması nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
YEREL HABERLER Karabük’te toprak kayması nedeniyle 5 ev tedbir ...
Sevim Alan, 42´nci şubesini Karabük´te açtı
YEREL HABERLER Sevim Alan, 42´nci şubesini Karabük´te açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.