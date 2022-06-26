Kurban yüklü tır yoldan çıkarak devrildi İstanbul’a giden kurbanlıklar kaza sonrası araziye dağıldı

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Kastamonu’dan yüklediği büyükbaş Kubranlıkları İstanbul’a getiren tır, Karabük’te yoldan çıkarak devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralananan olmazken 30 büyükbaş hayvan ise araziye dağıldı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu’dan yüklediği büyükbaş Kurbanlıkları İstanbul’a getiren Mustafa Onaran idaresindeki 78 BT 181 plakalı tır, Karabük’ün Eskipazar ilçesi Söğütlüçeşme mevkiinde yağışlı havanın da etkisi ile karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonra tırın dorsesinde bulunan büyük baş kurbanlıklar araziye dağıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araziye dağılan 30 büyükbaş kurbanlıklar ise sahipleri tarafından toplandı. Uzun bir süre Karabük istikametine kapanan karayolu tırın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yeninden ulaşıma açıldı.

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