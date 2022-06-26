İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonra 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü.

Olay, İlçeye bağlı Ova köyü küplü mahallesinde Mustafa Akıllı’ya ait 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Özel İdareye ait su tankeri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de takviye olarak gittiği yangında, ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.