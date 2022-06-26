Bartın’da sağanak sonrası dereler taştı, yollar göle döndü Zemin katını su basan apartmandaki vatandaşlar, çocuklarını sırtlarında taşıdı

Bartın’da sabah etkili olan sağanakla birlikte BartınKarabük karayolunda taşkınlar meydana geldi.
BartınKarabük karayolunun Potbaşı ve Muratbey mevkilerinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, Muratbey mevkiinde de derelerin taşması sonucu bazı ev ve ve işyerleri su altında kaldı. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatılırken, kuvvetli yağışların pazartesi günü de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istendi.
Çocuklarını sırtlarında taşıdılar
Öte yandan Kozcağız beldesi merkezinde yağış nedeniyle Doğa Apartmanı'nın zemin katını su basarken, garaj ve depolar göl oldu. Apartman girişinin su ile kapanması nedeniyle vatandaşlar çocuklarını sırtlarına alarak taşıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.