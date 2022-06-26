Bartın’da sağanak sonrası dereler taştı, yollar göle döndü Zemin katını su basan apartmandaki vatandaşlar, çocuklarını sırtlarında taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da sağanak sonrası dereler taştı, yollar göle döndü Zemin katını su basan apartmandaki vatandaşlar, çocuklarını sırtlarında taşıdı

İHA

Bartın’da sağanak sonrası dereler taştı, yollar göle döndü Zemin katını su basan apartmandaki vatandaşlar, çocuklarını sırtlarında taşıdı

Bartın’da sabah etkili olan sağanakla birlikte BartınKarabük karayolunda taşkınlar meydana geldi.
BartınKarabük karayolunun Potbaşı ve Muratbey mevkilerinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, Muratbey mevkiinde de derelerin taşması sonucu bazı ev ve ve işyerleri su altında kaldı. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatılırken, kuvvetli yağışların pazartesi günü de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istendi.

Çocuklarını sırtlarında taşıdılar
Öte yandan Kozcağız beldesi merkezinde yağış nedeniyle Doğa Apartmanı'nın zemin katını su basarken, garaj ve depolar göl oldu. Apartman girişinin su ile kapanması nedeniyle vatandaşlar çocuklarını sırtlarına alarak taşıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te taşan dereler evler için tehlike oluşturuyor Bölgede 3 gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Karabük'te taşan dereler evler için tehlike ...
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Kurban yüklü tır yoldan çıkarak devrildi İstanbul’a giden kurbanlıklar kaza sonrası araziye dağıldı
YEREL HABERLER Kurban yüklü tır yoldan çıkarak devrildi İstanbul’a ...
(Özel) Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı Minibüsleri ile birlikte girdikleri tepeden çamurda kayan araç uçurumun kenarında mahsur kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan ...
Demir çelik haddehanesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Demir çelik haddehanesinde korkutan yangın
Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi çeşitli etkinliklerle başladı
YEREL HABERLER Karabük'te Burkina Faso Liderlik Akademisi çeşitli ...
Karabük'te sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Karabük'te sağanak etkili oldu
Sağanak sonrası karayolu göle döndü, bahçeler zarar gördü
YEREL HABERLER Sağanak sonrası karayolu göle döndü, bahçeler zarar ...
İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama
YEREL HABERLER İki kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama
Safranbolu’nun tarih hafızası Aytekin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Safranbolu’nun tarih hafızası Aytekin son yolculuğuna ...
Evdeki yangında kafesteki muhabbet kuşları öldü
YEREL HABERLER Evdeki yangında kafesteki muhabbet kuşları öldü
Yangın çıkan evde iki kuş telef oldu
YEREL HABERLER Yangın çıkan evde iki kuş telef oldu
Gençlik ve Spor Müdürlüğü dönem sonu değerlendirme toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Müdürlüğü dönem sonu değerlendirme ...
Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te sakız ağaçları aşılanmaya başladı
YEREL HABERLER Fıstık kenti olma yolunda ilerleyen Karabük’te sakız ...
Alan: ''Karabük’te miting gibi açılış''
YEREL HABERLER Alan: ''Karabük’te miting gibi açılış''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.