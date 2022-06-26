Ormandan gelen su karayolunu taş ve çamur içerisinde bıraktı

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yaka selinin getirdiği taş ve çamurlar karayoluna doldu. Ulaşımın aksamasına neden olan taş ve çamurun temizlenmesi için karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük’te sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. YeniceZonguldak karayolu Ören ile Karakavuz köyleri arasında ormandan gelen suyun sürüklediği taş ve çamurlar karayolunu kısmen kapattı. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı bölgede karayolu ekipleri temizlik çalışması başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.