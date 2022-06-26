Karabük'te dereler taştı, yol ve köprüler hasar gördü 



Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, taşkın nedeniyle yol ve köprüler çöktü, heyelan meydana geldi.

Yenice ilçesinde 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı. Atatürk Mahallesi´nde yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yazı köyüne ulaşımı sağlayan köprü, sel sularıyla çöktü ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. İncebacaklar Mahallesi´nde ise Şeker Deresi´nin üzerinde bulunan yolun bir kısmı çöktü.

Karabük Valisi Fuat Gürel yağıştan etkilenen Yenice´de incelemelerde bulunarak, "Yenice ilçe merkezi ve köylerimizde hayatı olumsuz yönde etkileyen su taşkınları yaşandı. Köy yollarımız etkilendi. Vatandaşlarımızın evlerini ve bahçelerini su bastı, hemen ekiplerimiz reaksiyon gösterdi. Çalışmalarımız devam ediyor. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar sürecek. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2022-06-26 21:42:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.