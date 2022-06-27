Yaka selinin getirdiği taşlar ve çamur kazayı beraberinde getirdi Sağanak yağmur sonrası caddeler göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı Taş ve çamurla dolan Yenice - Zonguldak karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak yağmur sonrası yaka selinin çamurla kapladığı yolda tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği Karabük’ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. İlçe merkezi İncedere Caddesi yağışla birlikte göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla nehre dönen caddedeki su tahliye edildi. Kaymakam Yasin Erdem olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

‘Çamura saplandı kaza beraberinde geldi’

Öte yandan YeniceZonguldak karayolu Ören Köyü mevkiinde yaka selinin getirdiği taşlar ve çamur yolu kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu. Zonguldak istikametine seyir halinde olan Muhammed Korkut idaresinde 67 ED 060 plakalı otomobil çamurla kaplı yolda mahsur kaldı. Karşı istikametten gelen Kenan Yazıcı idaresindeki 06 BYA 259 plakalı tır, çamura saplanan otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çamur ve taşla kaplı YeniceZonguldak yolu kepçe yardımıyla kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

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