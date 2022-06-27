Dağlardan gelen yağmur suyu trafiği durdurdu, araçlar kontak kapattı Karabük’ün Yenice ilçesinde yaklaşık 1.5 saatlik çalışma neticesinde trafik yeniden normal seyrine döndü

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde dağlardan gelen yağmur suları karayolunu trafiğe kapattı. Ekipler iş makineleriyle yolu açmak için çalışma yaparken karayolunun her iki istikametinde de araç kuyrukları oluştu.

Karabük’te sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yenice ilçesi Karakavuz Mahallesi Yeşilköy mevkiinde dağlardan gelen yağmur suları yolu trafiğe kapattı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı iş makineleri yolu açmak için seferber oldu. Trafik, jandarma ekiplerinin kontrolünde her iki istikamette de durduruldu. Uzun araç kuyrukları oluşan yolda yaklaşık 1.5 saatlik çalışma neticesinde trafik yeniden normal seyrine döndü.



"Dün sabahtan beri gün yüzü görmedim"

Bir mahalle sakini, “50 santimetre menfez yapıldı buraya, hiç su gelmeyen yerde 2 metre menfez var. Bizim evlerimiz battı. Ben dün sabahtan beri gün yüzü görmedim suyu çevirmek için. Burada yüzlerce milyar zararımız var. Yukarıdan gelen menfezi doldurdu, o da evlere su gelmesine sebep oldu” dedi.

Karabük’ten Zonguldak’a taşımacılık yapan kamyon şoförü Ömer Dilsiz, “Zonguldak’a giderken yol kapandı. Sel var, felaket var. Yolun açılması için bekliyoruz. Kontak kapattık. Yaklaşık 1 saattir de yolun açılması için bekliyoruz” dedi.

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