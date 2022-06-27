Karabük'te dereler taştı, tarım alanları zarar gördü (2)

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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ÇAY TAŞTI

Karabük´ün Yenice ilçe merkezinden geçen İncedere Çayı´nın debisi yağış nedeniyle yükseldi. İncedere Çayı üzerinde bulunan köprüler taşkın nedeniyle sular altında kaldı. Yağışın şiddetlenmesinin ardından rögarlar taştı, dere kenarında bulunan iş yerleri sular altında kaldı. Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçe merkezinde Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki görevliler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2022-06-27 22:33:37



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