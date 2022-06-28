Karabük'te selde 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı

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Yasin ALDEMİR/YENİCE(Karabük),(DHA)KARABÜK´ün Yenice ilçesine bağlı Güneyköy köyünde, selde 2 katlı bir bina yıkıldı, 3 katlı bina yan yattı. Değirmenyanı köyünde ise köprü çöktü, elektrik direkleri devrildi.

Yenice ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle İncedere Çayı'nda su seviyesi yükselerek taştı. İlçeye bağlı Güneyköy köyünde sabah saatlerinde çayın kenarındaki 2 katlı bir bina sel sularında yıkıldı, 3 katlı bina ise yan yattı. Uyarıları dikkate alan aileler, daha önceden evleri boşalttıkları için can kaybı yaşanmadı. Değirmenyanı köyünde 1 köprü çökerken, elektrik direkleri yıkıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2022-06-28 11:06:16



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