Afet bölgelerine 500'er bin TL yardım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hesabına 500’er bin lira, toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hesabına 500’er bin lira, toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik" dedi.

Sel nedeniyle zarar gören yerlerde inceleme yapmak üzere Karabük'e gelen Bakan Yanık, Karabük Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Toplantı Salonu'nda Karabük Valisi Fuat Gürel'den bilgi aldı. Brifing sonrası açıklamalarda bulunan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla saha çalışmalarına başladıklarını belirtti. İlk dakikadan itibaren tüm birimlerin çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Bakan Yanık, "Geçen yıl bu bölgede çok yoğun ve yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. O süreç içerisinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şuana kadar elhamdülillah yaşamadık, İnşallah yaşamayız da. Birkaç gün daha bu sürecin devam edeceğini Meteoroloji bize söylüyor. Bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Karabük ile alakalı ilgili bilgileri aldık. Hem psikososyal destek ekibimiz hem de sosyal yardımlar anlamında vakıf personeli arkadaşlarımız ilk andan itibaren sahadalar. Onlardan düzenli olarak bilgileri ve detayları alıyoruz. Süreci takip ediyoruz" dedi.



2,5 milyon liralık yardım

"Biz bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hesabına 500’er bin lira, toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik" diyen Bakan Yanık, "Bunlar acil ihtiyaçların karşılanması için destekler. Saha ekiplerimiz hasar tespitlerini, ihtiyaçları, tahliye dilmesi gereken yerleri veya tedbiren tahliye edilen yerleri tek tek tespit ediyorlar. Özellikle hasar sebebiyle evlerini tahliye etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza hemen avans niteliğinde 3'er bin lira. Tedbir mahiyetinde geçici olarak, evlerinde hasar yok ama tedbiren evlerini tahliye etmek durumunda olan hanelerimize de 1500'er lira nakdi destek sağlayacağız. Vakıflar bunun gerekli çalışmalarını yapıyor. Süreci takip ederek ihtiyaç olduğunda da vatandaşımıza gerekli destekleri yapacağız" diye konuştu.



"Vatandaşlarımızın her ihtiyacı karşılanacak"

Zarar gören, yağıştan etkilenen bütün vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için çok hızlı ve etkin tedbirler alıyor, destekler sağlıyor. Geçen yıl da yoğun ve sert bir afete rağmen çok hızlıca yaralar sarıldı. Bu sene de aldığımız tedbirlerle hem bu afetin sonuçlarının etkisinin azaltılması anlamında hem de önleyici tedbirlerle önümüzdeki süreçlerde yeni sert dalgalara sebep olamaması için gerekli çalışmaları yapacağız."



"Milletimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıyı gidereceğiz"

Karadeniz bölgesinin zor bir coğrafya olduğunu aktaran Bakan Yanık, "Vatandaşımız tabi ki, bir doğal afet bunun sonuçlarından etkilenmemesi zarar görmemesi, en azından kısa bir sürede olsa ızdırap duymaması mümkün değil. Ama biz hükümet olarak devlet olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla, ilgili tüm bakanlıklarımız ve tüm kuruluşlarımızla konunun takipçisiyiz, meseleye vaziyet etme noktasında hiçbir sıkıntımız yok ve yakın takiple hızlıca bu sıkıntıları gidereceğiz. Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya. Bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık. Biz gerek Bakanlık olarak psikososyal destek ve sosyal yardımlar afet müdahale planı çerçevesinde iki temel sorumluluğumuz var. Afat koordinasyonunda AFAD’ımız bu anlamda bir taraftan maalesef bir taraftan şükürler olsun son derece deneyimli, birimli bir ekip süreci kontrol ediyor. Onların koordinasyonunda ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşları, STK’lar, gönüllü vatandaşlarımız ayrı ayrı süreçlerde yer alıyorlar. Elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz ve hızlıca bu yaraları saracağız. Bu konuda şükürler olsun ki, milletimizin bize olan güveni bize olan desteği geçmiş yıllarda da bu anlamda gösterdiğimiz gayret ve emek ortada. Onu inşallah bu senede de bundan sonraki süreçte de ortaya koyacağız. Milletimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıyı gidereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yanık, Vali Gürel ve beraberindekilerle birlikte selden zarar gören Yenice ilçesinde hareket etti.

