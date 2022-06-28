Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan selden etkilenen bölgelere 2,5 milyon TL destek (2)

Üç bölgeye yarın için kritik uyarı!

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SELİN ETKİLEDİĞİ BÖLGELERDE İNCELEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selin vurduğu Karabük´ün Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yanık, burada önce taşan dereleri inceledi ardından selden etkilenen ilçe esnafını ziyaret etti. Dere yatağı kenarında 2 katlı evin yıkıldığı ve 3 katlı binanın yan yattığı bölgeye gelen Bakan Yanık, yetkililerden bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-06-28 16:37:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.